قائد واتفورد السابق ينصح إيزاك بتخريب تدريبات نيوكاسل للانتقال إلى ليفربول

اقترح تروي ديني، قائد واتفورد السابق، حلاً لأزمة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك مع ناديه نيوكاسل يونايتد، من أجل تسهيل انتقاله إلى ليفربول، في ظل إصرار إدارة "الماكبايز" على بقاء اللاعب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، بات محور سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بعد أن أبدى رغبته في الرحيل منذ بدايته. وأوضحت أن نيوكاسل رفض عرضًا مغريًا من ليفربول بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني الشهر الماضي، بينما يواصل النادي البحث عن بديل محتمل له.

وأضافت الصحيفة أن إيزاك امتنع عن المشاركة في التدريبات واللقاءات الرسمية للضغط على إدارة ناديه من أجل السماح له بالانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي ترتب عليه تغريمه وخصم أسبوعين من راتبه، عقب تغيبه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام أستون فيلا على ملعب "فيلا بارك".

وأشارت الصحيفة إلى أن ديني، الذي خاض أكثر من 400 مباراة بقميص واتفورد، نصح إيزاك باتباع الأسلوب نفسه الذي لجأ إليه شخصيًا عام 2010، عندما تعمد "إفساد" تدريبات فريق والسول للضغط على الإدارة والموافقة على انتقاله إلى واتفورد.