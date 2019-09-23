الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل مخاوف النمو، والبلاديوم يسجل ذروة جديدة

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الاثنين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو أذكت مخاوف من ركود عالمي وأجبرت المستثمرين على التماس الآمان في المعدن النفيس.

وسجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بدعم من نقص مستمر في المعروض.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1524.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل 1526.80 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من سبتمبر أيلول.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة لتبلغ عن التسوية 1531.50 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن المعدن الأصفر قد يسجل 1550 دولارا وسط هذه البيئة الداعمة من ”أسعار فائدة ضعيفة وتزايد المخاطر الجيوسياسية وغياب إتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات ضعيفة تظهر أننا ننزلق إلى ركود“.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1652.80 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1664.50 دولار. وسجل المعدن، الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات، مكاسب بلغت حوالي 8 بالمئة، أو 115 دولارا، منذ بداية الشهر الحالي.

وصعدت الفضة 3.5 بالمئة إلى 18.61 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 956.12 دولار للأوقية.