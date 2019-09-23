بلومبرج :المحكمة العليا البريطانية لن تصدر حكما في شرعية تعليق نشاط البرلمان صباح غد

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة لن تصدر حكمها صباح غد الاثنين في مدى شرعية إجراء رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بتعليق نشاط البرلمان لمدة خمسة أسابيع.

وأضافت بلومبرج أن قرار قضاة المحكمة العليا البريطانية ستحدد شكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) ومدى القوة التى يمكن أن يتمتع بها رؤساء الحكومات البريطانية مستقبلا.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المحكمة العليا قوله اليوم الأحد في بيان إن المحكمة العليا تأمل في تقديم إفادة جديدة في هذا الشأن بحلول "منتصف يوم" غد الاثنين على أقل تقدير.

أوضحت أنه إذا ما توصلت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة إلى أن جونسون قام بتجميد نشاط البرلمان بصورة غير قانونية ، فإنه يمكن إجباره على استدعاء البرلمان ، مما يعطى لمعارضى خروج بريطانيا بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبى ، وقتا لإحباط خططه لمغادرة الاتحاد بحلول الحادى والثلاثين من أكتوبر المقبل .

وكان محامي الحكومة البريطانية قد صرح بأن الباب مفتوح أمام إمكانية إعادة تعليق البرلمان، حتى إذا ماأعلنت المحكمة العليا أن التعليق الحالي غير قانوني.

وأضاف أن إعادة التعليق أمر يعود لرئيس الوزراء بوريس جونسون.