الجابون تحصل على مكافأة 10 ملايين دولار لحفاظها على الغابات المطيرة

من المقرر أن تحصل الجابون على 10 ملايين دولار بموجب اتفاق تاريخي مع النرويج مدته عشر سنوات، كمكافأة لجهودها للحفاظ على غاباتها المطيرة ضمن مكافحة تغير المناخ.

وتم إعلان الاتفاق اليوم الأحد، قبيل قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ يوم الاثنين في نيويورك، حيث يتوقع أن يبحث قادة العالم إجراءات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ووصف وزير المناخ والبيئة النرويجي، أولا إلفستوين، ذلك بأنه "تقدم كبير" للقارة الأفريقية.

وأضاف إلفستوين في بيان: "يأخذ هذا في الاعتبار الوضع الخاص للجابون كدولة ذات غطاء كبير من الغابات ومستوى منخفض من إزالة الغابات".

وتابع: "الجابون مغطاة بالغابات بنسبة 88% .. آمل أن تساعدهم شراكتنا فى الوصول إلى هدفهم للحفاظ على 98% من هذه في المستقبل".