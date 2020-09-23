تكريم المخرجة «أنعام محمد على» واسم الفنان «أحمد راتب» فى سينما مصر

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، المخرجة "أنعام محمد على" واسم الفنان "أحمد راتب"، مساء أمس الثلاثاء، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية .

حيث أهدى خالد جلال، مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، للمخرجة أنعام محمد على، وتسلمت لميس ابنة الفنان الراحل أحمد راتب شهادة تكريم والدها، عقب مشاهدة العرض المسرحى "سينما مصر" .

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .