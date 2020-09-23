مستشار النواب الليبي: هناك بشائر خير لتكاتف جهود الأطراف كافة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن «هناك بشائر خير لتكاتف جهود الليبيين، من أجل طرد المرتزقة من البلاد وتفكيك المليشيات المسلحة»، مؤكدًا أنها أهم الملفات التي يجب العمل عليها، خلال الوقت الراهن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، يأتي في إطار التفاهم والتشاور المشترك بين البلدين حول الأزمة.



ولفت إلى أن الاجتماع تضمن الحديث عن المفاوضات المرتقبة بين الليبيين، والذي سينتج عنها مجلس رئاسي جديد وخروج الأجانب والمرتزقة من ليبيا وتفكيك المليشيات المسلحة والإرهابية.



وأشار مستشار رئيس النواب الليبي إلى أن لبيبا تعاني منذ سنوات من أوضاع عدة منها انتشار الإرهابيين، مضيفًا أن الجيش يعمل على محاربتهم، فضلًا عن أنه استطاع أن يحرر جزءًا كبيرًا من البلاد، خلال الفترة الماضية، في الجنوب الليبي بالقضاء على خلية إرهابية.



ووصف لقاء السيسي بخليفة حفتر وعقيلة صالح بأنه لقاء هام، معقبًا: «مصر دولة شقيقة، والأمن القومي المصري والليبي مرتبطان باعتبار أن الدولتين متجاورتان، واللقاءات والقراءات اليوم مهمة خاصة في الوقت الذي تنعقد فيها المؤتمرات لحل الأزمة الليبية».



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلا من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



عقد اللقاء في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب في بداية اللقاء بصالح وحفتر، مؤكداً على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.