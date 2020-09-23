تزايد إصابات كورونا في أوروبا وبدء العام الدراسي يهددان إشغالات الفنادق

قال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن الحجوزات المبدئية لشهر أكتوبر ضعيفة جدا مقارنة بالإشغالات التى تحققت في الشهور الماضية، مشيرا إلى أنها تمثل أقل من 20% من إجمالى استيعاب الفنادق، موضحا أن تأثر الحجوزات الأجنبية فى شهر أكتوبر يرجع إلى التأثر بزيادة الإصابات بفيروس كورونا فى عدد من الدول الأوربية، وسط تحذيرات من إمكانية حدوث موجة ثانية من الفيروس أشد عنفا من الموجة الأولى.

وتوقع مكرم، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تفقد مدينة شرم الشيخ نسبة كبيرة جدا من السياحة المحلية، التى ستتراجع مع تزامن بدء الموسم الدراسى، موضحا أن الأسواق القادمة إلى شرم الشيخ تعتبر من «أسواق اللحظة الأخيرة»، أى التى تقوم بعمل حجوزات فى وقت متأخر قبل السفر.

وقال رامى رزق الله، عضو لجنة تسويق شرم الشيخ السياحية، إن الحجوزات ضعيفة مقارنة بما تم فى شهرى أغسطس وسبتمبر، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تحقق شرم الشيخ نفس نسب الإشغالات مع التراجع المؤكد الذى سيحدث للسياحة المحلية.

وأوضح أن هناك مخاوف من حدوث إغلاق مرة أخرى فى بعض الدول، مشيرا إلى أن فرنسا ألمحت إلى أنها ستتخذ إجراءات احترازية جديدة ستعلن عنها الأسبوع القادم.

وقال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن الأسواق التي نتعامل معها تعد من أسواق اللحظة الأخيرة، وصعب التبنؤ بنسبتها.

وأشار عاقل، إلى أن نسب الإشغال الحالية تتراوح بين 30 و50% من إجمالى الطاقة الاستيعابية للفندق، متابعا أن نسب الإشغال فى الفنادق التى تبيع بأسعار مرتفعة تتراجع عن الفنادق ذات الأسعار الأقل.

وأكد عاقل أن الإشغالات ستشهد تراجعا كبيرا خلال الشهر القادم، إذا لم يتم فتح أسواق جديدة، بحيث تعوض التراجع الناتج من السياحة الداخلية، الذى توقع أن يؤثر بنحو 25% من نسب الإشغالات الحالية التى تشهدها فنادق المدينة.