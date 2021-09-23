تأجيل محاكمة سفاح الجيزة المتهم بقتل زوجته وإخفاء جثتها في «ديب فريزر» لـ 16 نوفمبر

المحكمة تتسلم تقرير طبي يؤكد سلامة القوة العقلية للمتهم سليم

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمأمورية محاكم الكيلو 10.5 طريق مصر - القاهرة الإسكندرية الصحراوي، تأجيل محاكمة المتهم قذافي فرج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" بقتل المجني عليها زوجته فاطمة زكريا وإخفاء جثتها في «ديب فريزر»، إلى جلسة 16 نوفمبر للاطلاع.

وتسلمت المحكمة خلال الجلسة تقريراً طبياً بشأن حالة المتهم، وذلك على خلفية قرار المحكمة بايداع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة شهرين في غضون شهر يونيو الماضي.

وأكد التقرير سلامة القوة العقلية للمتهم، مشدداً على أنه لا يعاني من أية أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى البعض أن يعاني خللاً في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم قذافي فراج الشهير بـ سفاح الجيزة إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص -هم زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الوقائع الأربعة.