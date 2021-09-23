 سكرتير الموسيقيين عن حسن شاكوش: المسرح له قدسيته.. إزاي أطلع أقل أدبي وأقول ألفاظ خارجة - بوابة الشروق
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سكرتير الموسيقيين عن حسن شاكوش: المسرح له قدسيته.. إزاي أطلع أقل أدبي وأقول ألفاظ خارجة

حسن شاكوش
حسن شاكوش
أحمد علاء
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 9:18 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 9:18 م
اتهم أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بالتلفظ بألفاظ خارجة على المسرح، وذلك خلال أزمته الأخيرة مع المغني الشعبي رضا البحراوي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، مخاطبًا شاكوش: "لما ألاقيك طالع في حفلة تؤذيني بكلامك لازم أكون مستاء".

وأضاف: "المسرح له قدسيته.. إزاي أطلع أقل أدبي وأقول ألفاظ خارجة وكلام مش محترم، على أساس إيه".

وأشار إلى أن شاكوش غير مستوعب قرار منعه من الغناء، معقّبًا: "هو مش مستوعب هو عمل".

وأكد أن القانون يمنح حق أي شخص لتقديم تظلم على أي قرار يتخذ ضده، موضحًا أن لجنة التظلمات ستبت في الأمر.

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