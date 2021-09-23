أكّد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، العمل على إنشاء مجمعات حرفية وفقًا لتوجيهات رئاسية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن معظم القرى على مستوى مصر تشتهر بحرف يدوية سواء السجاد أو الزجاج أو الفخار، وهي منتجات جيدة جدًا لكنها منتشرة في مناطق متفرقة.

وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية تضمّنت العمل على إنشاء مجمعات حرفية داخل القرى التي تنتج أنواعًا متميزة من المنتجات لتسويقها داخليًّا أو خارجيًّا، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى تدشين مبادرات لتوفير فرص عمل للشباب على مستوى كل القرى، موضحًا أنه يتم الترويج لهذه الفرص المتاحة بشكل مستمر.

كما أوضح مختار، أنه تم بذل مجهود كبير في إطار القضاء على العشوائيات من خلال وزارة الإسكان، كاشفًا عن إنفاق أكثر من 350 مليون جنيه في الفترة الماضية، في مراكز بلقاس والسنبلاوين والمنصورة، سواء في مناطق خطرة أو مناطق تحتاج للخدمات.