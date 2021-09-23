الخارجية الروسية: لافروف ونظيرته البريطانية يبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع نظيرته البريطانية الجديدة إليزابيث تراس بعض المسائل المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية والدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس، أن الوزيرين عقدا أمس الأربعاء في أول لقاء بينهما مباحثات في نيويورك، حيث بحثا حالة العلاقات الثنائية.

وأضاف البيان، أن الجانب الروسي أشار أثناء اللقاء إلى عدم إحراز أي تقدم في حل المشاكل، التي تحول دون استئناف الحوار الكامل بين البلدين، وأشار كذلك إلى "الغياب المتواصل لأي رغبة لدى لندن في بناء علاقات مع الدول الأخرى على أساس المساواة في الحقوق واحترام المصالح المتبادلة".

وشدد البيان أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد ضرورة توقف الجانب البريطاني عن ممارساته الاستفزازية عند الحدود الروسية وحذر من أن هذه الأنشطة تشكل خطرا حقيقيا على الأمن الإقليمي، في إشارة إلى إلى حادثة انتهاك مدمرة Defender البريطانية حدود روسيا قبالة شبه جزيرة القرم أواخر يونيو الماضي.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي دعا بريطانيا إلى التعاون المسؤول وتبني خطوات ملموسة في سبيل إنشاء أجندة إيجابية في التعامل الثنائي، منوها بأن لافروف وتراس تبادلا خلال اللقاء الآراء بشأن مجموعة من الملفات الدولية والإقليمية الملحة.