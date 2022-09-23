الرئيس الجزائري يدعو نظيره السنغالي لحضور القمة العربية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة إلى رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ للمشاركة في القمة العربية بالجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، كضيف شرف بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الدعوة إلى الرئيس السنغالي على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أعرب الرئيس السنغالي عن "بالغ امتنانه وتقديره لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون على دعوته الكريمة التي تدل على تمسك الجزائر بعمقها الأفريقي الاستراتيجي، والتزامها الراسخ بتعزيز الشراكة العربية-الأفريقية"، مؤكدًا في ذات السياق، قبوله الدعوة بكل اعتزاز وحرصه على المشاركة شخصيًا في أعمال القمة، ومساندة الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل مد جسور التعاون والتضامن بين الفضائين العربي والأفريقي.

وأضاف البيان أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض المحطات المقبلة في إطار العمل الأفريقي المشترك، إلى جانب آفاق تعزيز مكانة القارة الأفريقية على الساحة الدولية.