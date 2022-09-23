حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء مناورات مشتركة

وصلت حاملة طائرات أمريكية كبيرة إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة لإجراء أول مناورة مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية، حيث يسعى الحلفاء إلى تعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان" التي تعمل بالطاقة النووية رست في مركز قيادة أسطول كوريا الجنوبية في بوسان، على بعد 390 كيلومترا جنوب سول، وسط مخاوف من احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أو استفزازات أخرى.

وجاء وصول حاملة الطائرات، وهي إحدى ركائز القوة البحرية الأمريكية، بعد أن أعاد الرئيسان يون سيوك-يول وجو بايدن تأكيد التزامهما بنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية "في الوقت المناسب وبطريقة منسقة حسب الضرورة" خلال قمتهما في سول في أيار/مايو الماضي.

وصرح مسؤول في سول ليونهاب ، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن "نشر حاملة الطائرات هنا يهدف إلى إظهار قوة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".