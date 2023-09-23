رئيس وزراء كوريا الجنوبية يلتقي مع رئيس الصين في هانجتشو بعد ظهر اليوم

يجري رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك سو، الذي يزور الصين لحضور دورة الألعاب الآسيوية في مدينة "هانجتشو" ، محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج في وقت لاحق اليوم السبت، قبل بدء إقامة المراسم الافتتاحية لدورة الألعاب الآسيوية.



وأبلغ مكتب هان، الصحفيين المعتمدين بتوقيت المحادثات، لكن لم يكشف عن مكان عقد الاجتماع ولا جدول الأعمال، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.



وخلال الجلسة، من المتوقع أن ينقل رئيس الوزراء أمله في عقد قمة ثلاثية سريعة، تشارك فيها اليابان ويوجه دعوة للرئيس شي لزيارة كوريا الجنوبية.



وهذا الاجتماع هو ثاني محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين، خلال 16 يوما، بعد أن التقى الرئيس يون سوك يول مع رئيس وزراء الصين، لي تشانج في إندونيسيا أوائل هذا الشهر.



ووصل رئيس وزراء كوريا الجنوبية إلى مدينة "هانجتشو"، في وقت سابق من اليوم، في زيارة تستمر يومين.