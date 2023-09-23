وزير البترول يفتتح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك في مصر

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي.

وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الإماراتية في مصر، في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي، من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية للتسويق، والتي بدأت بموجبها الشركة الإماراتية في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر، لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.

- استثمار إماراتي

وأكد الملا، أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصري، مضيفا أن الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في السوق المصري تأتي انعكاسا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين وعلاقات الصداقة المتينة بين القيادة السياسية المصرية، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وأشار إلى أن دخول شريك هام بحجم أدنوك بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة، من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال إنرجيز، يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات، ويزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلك المصرى، الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع ووجود 14 علامة تجارية تتنافس في هذا المجال على تحسين الخدمات، خاصة إن خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين ومرآة قطاع البترول لديهم.

وأضاف الملا، أن السوق المصري في مجال توزيع الوقود سوق واسع وينمو باستمرار، حيث يخدم 105 ملايين مواطن، وأكثر من 10 ملايين مركبة، علاوة على التوسع في البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة، مما يجعله زاخرا بالفرص لشركات التسويق العالمية للتوسع والنمو في مصر.

وقالت مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في مصر، إن دخول شركة أدنوك في نشاط تسويق الوقود في مصر، يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتي الإمارات ومصر، لافتة إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يصل إلى 1730 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويأتي على رأسها قطاع البترول والغاز وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين.

وتابع بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع، أن افتتاح أول محطة تحمل العلامة التجارية لأدنوك، يمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال إنرجيز بعد استحواذ أدنوك على 50% من حصة توتال إنرجيز في مصر، لافتاً إلى أنه تم تشغيل 3 محطات بالفعل، وجارِ الاستعداد لتشغيل 6 محطات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة في أماكن استراتيجية في مصر.

- ضخ استثمارات جديدة

وأوضح أن توجه أدنوك للاستثمار في مصر نابع من المزايا التي يتمتع بها السوق المصري وفرص النمو، الذي يشهدها مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة للشركة في أنشطة تسويق المنتجات البترولية ونقل خبراتها في هذا المجال باستخدام أحدث التكنولوجيات، مضيفا أن إجمالي محطات شركة أدنوك يبلغ 800 محطة في الإمارات والسعودية ومصر.

وقال توماس شتراوس، مدير توتال إنرجيز الفرنسية في مصر، إن تدشين المحطة يأتي من خلال إطلاق شراكة بين توتال إنرجيز وأدنوك؛ استنادا إلى الخبرات المتراكمة التي يمتلكها الطرفان في مجال تسويق وتوزيع الوقود، حيث سيتم استثمار الخبرات لدى الجانبين في العمل على تقديم أفضل الخدمات بمعايير عالمية والمنتجات البترولية عالية الجودة؛ لتلبية احتياجات العملاء في السوق المحلي، حيث نتطلع لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا في مصر من خلال شراكتنا مع ادنوك.

وتفقد الوزير والحضور الخدمات المقدمة بالمحطة التي بلغت تكلفتها الاستثمارية 50 مليون جنيه، وتوفر 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقدم الخدمات المتميزة التي تواكب متطلبات واحتياجات العملاء والمستهلكين من جميع أنواع الوقود، سواء البنزين والسولار أو الغاز، وتشمل خدمة تموين السيارات بالبنزين 92 و95 والسولار، حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو 12 منفذا تموينيا للبنزين 92 ومثلها للبنزين 95، و8 منافذ لتموين السولار، علاوة على خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأوضح عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، أن محطة الشركة لتموين السيارات بالغاز بمحطة أدنوك تبلغ قدرتها التموينية 1200 سيارة في اليوم، لافتاً إلى أن عدد المحطات المشتركة بين شركتي غازتك وأدنوك تبلغ 4 محطات، تم تشغيل محطتين بالفعل بمنطقة الهرم بالجيزة، ومدينة الحرفيين ببورسعيد، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المحطتين الآخرتين بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.