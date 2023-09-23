يستعد مسرح السامر بالعجوزة لاستقبال العرض المسرحي "المغامرة"، عن مسرحية "مغامرة رأس المملوك جابر" لسعد الله ونوس، إعداد وإخراج مراد منير، وبطولة الفنان يوسف مراد منير، بالاشتراك مع فرقة السامر، ومن المقرر أن يُفتتح العرض خلال أكتوبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للعرض، فيديو للبروفات النهائية عبر موقع "فيسبوك"، وعلقت عليه: "من البروفات النهائية لعرض المغامرة قريبا جدا على مسرح السامر بالعجوزة".



ويُعد هذا العرض هو أول إنتاج لفرقة السامر بعد تجديد وتطوير مسرح السامر، وافتتاحه في يوليو الماضي بعد إغلاقه لـ31 سنة.

الجدير بالذكر أن جرى بناء السامر على غرار مسرح البالون المجاور له، وتمت الاستعانة بالفائض من أقمشة غطاء مسرح البالون لتغطيته وكان شيد ببدائية شديدة، وكانت صالة الجمهور تسع 1000 متفرج.

واستمر سنوات طويلة، أقيم عليه فيها أنشطة كثيرة ومهرجانات كبيرة لهيئة الثقافة الجماهيرية وكان أشهرها مهرجان المائة ليلة، وبعد التجديد والتطوير، أصبح المسرح مغلقا، وتم بناؤه بالمواصفات الخاصة بالمنشآت الإبداعية، ويقام على مساحة 1806 أمتار مربع، ويتكون من دور أرضي يضم مسرحا على مساحة 600 متر وخشبة مسرح على مسطح 200 متر، وغرف الملابس وصالة المسرح التي تتسع لـ400 مشاهد، وغرفة المراقبة الأمنية وتحتوي على وحدات الإنذار وكاميرات المراقبة وأنظمة حماية متطورة، ويضم المعرض الدور الثاني علوي قاعة تدريب والمكاتب الإدارية.

https://www.facebook.com/watch/?v=189759624137212&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing&mibextid=Nif5oz