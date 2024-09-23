كرواتيا تمضي قدما في خطط إعادة فرض التجنيد الإجباري

قررت الحكومة الكرواتية المضي قدما في خطط إعادة فرض التجنيد العسكري الإجباري، وذلك بعد 17 عاما من إلغاء تجنيد الشباب في الجيش.

وقال وزير الدفاع ايفان انوسيتش اليوم الاثنين، وفقا لتقرير على موقع "انديكس دوت اتش ار" الإخباري إنه سيتم قريبا تقديم مشروع قانون بشأن التجنيد الإجباري إلى البرلمان.

ومن المقرر أن تستمر الخدمة العسكرية لمدة شهرين وتردد أنها ستتألف من التدريب الأساسي. وستبدأ أول مجموعة من المجندين خدمتهم في أول كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الكرواتي على مشروع القانون.

وقال أنوسيتش إنه من المتوقع أن يتم تجنيد ما يتراوح بين 4 آلاف و4500 جندي في عام 2025. يذكر أنه في كل عام يبلغ ما يتراوح بين 17 ألفا و18 ألفا سن الثامنة عشر. وينطبق التجنيد الإجباري على من تبلغ أعمارهم 18 عاما وحتى 27 عاما.

وتابع الوزير أنه في ضوء الوضع الأمني الراهن، ليس من المناسب أن تكون الدولة مقتصدة في الإنفاق عندما يتعلق الأمر بتجهيز وتحديث الجيش، مضيفا أنه تمت أيضا زيادة رواتب الضباط.