أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور عباس الحلبي، وقف التدريس غدا بالمدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف في بيان، نقلته وسائل الإعلام اللبنانية: «إلحاقا بالبيان السابق القاضي بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية، تقرر وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار، على أن يشمل وقف الدروس أيضا الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد الثلاثاء».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم، إلى 182 قتيلا و727 جريحا.

وقالت في بيان، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الاثنين، إن «من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفين».

وتصاعدت وتيرة الصراع، الذي احتدم بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، بعدما نفذت تل أبيب سلسلة من الضربات استهدفت قادة الجماعة اللبنانية، وقتلت عدداً منهم، فيما ردت الجماعة باستهداف مناطق العمق الإسرائيلي بالصواريخ.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

وزعم جيش الاحتلال أن حزب الله يخزن صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.