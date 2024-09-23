مؤسسة محمد حسنين هيكل تعلن الفائزين بجوائزها للصحافة العربية

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، اليوم، فوز صحفي "مدى مصر"، مراد حجازي، بجائزتها التشجيعية السنوية، لتغطياته المتميزة عن الحرب في غزة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تخصيص قيمة الثانية لصندوق دعم الصحفيين الفلسطينيين بنقابة الصحفيين المصرية.

ورحبت السيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، خلال كلمتها بحفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، بالحضور في حفل جوائز مسابقة هيكل من بيت الصحافة المصري العريق نقابة الصحفيين.

واعلنت السيدة هدايت تيمور، الفائزين بجائزة هيكل للصحافة العربية، وجاء الفائز الأول بجائرة هيكل، الصحفي مراد رشدي حجازي من موقع مدى مصر، والذي أعرب في كلمته عن شكره الكبير لمؤسسة هيكل، مشيرا إلى أنها المرة الأولى لدخول نقابة الصحفيين، موضحا ان جائزة اليوم تقديرا لتجربته في التغطية المستمرة لأحداث العدوان على غزة وتغطية الحرب في السودان.

وتابع: "أهدي الجائزة لشهداء الصحافة الفلسطينية، وصديقي الفلسطيني الذي استشهد قبل لقاء بيننا، وكذلك للشهداء الصحفيين المصريين، وصحفيي مدى مصر ووالديه"

كما تم تخصيص قيمة الجائزة الثانية لصندوق دعم الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر من خلال نقابة الصحفيين المصرية، وذلك تقديرا للتضحيات التي قاموا بها الصحفيون الفلسطينيون لمواصلة المهنة في ظل ما يمرون بهم، وتسلم الجائزة فايق جرادة ممثل لجنة الصحفيين الفلسطينين في مصر، وبذلك يكون إجمالي عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها إلى 18 صحفيًا حتى الآن.

وانطلق اليوم حفل توزيع جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023، إضافة إلى حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات، التي نظمها مركز التدريب بالنقابة بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية.

جاء ذلك بحضور السيدة هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة الشروق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، والكاتب الصحفي والأديب محمد سلماوي، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، ومحمود أباظة، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، والنقيب الأسبق للصحفيين، يحيى قلاش، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين من بينهم شريف عامر، إضافة إلى عدد من مديري تحرير جريدة الشروق، طلعت إسماعيل، وخالد السيد، ومحمد بصل ومحمد خيال.