تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج قبل مباراة الزمالك والجونة

الشروق
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 7:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 7:54 م

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الجونة، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز .

جاء ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستضيف الزمالك فريق الجونة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.


