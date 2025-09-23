قررت القوات المسلحة الأردنية نقل المستشفى الميداني الأردني في منطقة تل الهوا إلى منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حفاظا على سلامة الكوادر والعاملين فيه نتيجة الظروف المحيطة به.



وقال مصدر عسكري إن محيط المستشفى تعرض إلى قصف متواصل وتفجير كثيف للمباني خلال الفترة الماضية، أدى إلى تحطم واجهات للمبنى وتطاير للحطام ما تسبب في تلف بعض المعدات والأجهزة بالمستشفى وعطلت بعض خدماته.

وأشار المصدر إلى أن أعداد المراجعين قد انخفضت بشكل حاد في الأسابيع الماضية، وبات المستشفى منعزلا ولا يعمل بسبب الأحداث الدائرة ما دعا إلى اتخاذ إجراءات السلامة لمنع وقوع أي كريهة لأحد بداخله.

ونبه المصدر إلى أن الطريق إلى المستشفى أصبحت صعبة على الأهالي وغدت محفوفة بالمخاطر ما يُنذر بقطع الامدادات عنه.

وصرح المصدر العسكري: "لذا ارتأت القوات المسلحة الانتقال إلى خان يونس بهدف إفادة أكبر عدد ممكن من الأهالي بغزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، خاصة بعد تكدس المرضى والمصابين الذين لا يتلقون العلاج في مستشفيات أخرى".

وأكد أن القوات المسلحة تهدف من هذا الإجراء إلى استدامة الجهد الأردني الطبي في القطاع من خلال تقديم الخدمات للمرضى والمصابين، مبينا أن إبقاء المستشفى في الموقع ذاته الذي يعمل به منذ أكثر من 16 عاما لم يعد في الوقت الراهن يلبي الغرض الذي أنشئ من أجله، وأن القوات المسلحة على استعداد للعودة إلى العمل في موقع تل الهوا في حال سنحت الظروف ذلك.

وتعرض المستشفى الميداني الأردني إلى استهداف إسرائيلي مباشر في بواكير الحرب على غزة وتوقف العمل به لفترة من الوقت، قبل أن يعود لتقديم خدمات في ظروف كانت مواتية وبعد التوجيهات التي صدرت في حينها بالاستمرار في العمل.

جدير بالذكر أنه وفي وقت سابق الاثنين، طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء "المستشفى الأردني" في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة فورا ومغادرة المكان.