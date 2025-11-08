وزارة الداخلية السورية: عملية أمنية واسعة لتفكيك خلايا داعش بعدة محافظات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، عن تفكيك خلايا لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك ضمن عملية أمنية واسعة في عدة محافظات.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عناصر مطلوبة، وضبط مواد وأدلة على ارتباطهم بأنشطة إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان: "نفّذت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش في عدد من المحافظات".

وبينت أن ذلك تم "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة حثيثة لتحركات هذه العناصر على مدى الأسابيع الماضية".

وأضافت أن العملية "تأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة الإرهاب، والتصدي للمخططات التي تستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين".

وتابعت: "أسفرت العملية عن تفكيك عدة خلايا إرهابية، وإلقاء القبض على العديد من العناصر المطلوبة (لم تحدد عددهم)".

كما أشارت إلى "ضبط مواد وأدلة على ارتباطهم بأنشطة إرهابية، يجري حاليا تحليلها واستكمال التحقيقات بشأنها من قبل الجهات المختصة".

واعتبرت الداخلية السورية أن هذه العملية "تجسّد مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية، وكفاءتها في التعامل الاستباقي مع التهديدات، بما يرسّخ الالتزام الثابت بحماية أمن الوطن واستقراره".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.