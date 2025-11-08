• والاستيلاء على مركبتي جمع نفايات قرب نابلس..

أصيب، مساء السبت، فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس، فيما أشارت مصادر رسمية فلسطينية إلى مصادرة مركبتين لجمع النفايات قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "إصابة طفيفة برصاص الاحتلال وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي (في مدينة رام الله) من بلدة الرام" شمال مدينة القدس.

بينما قالت مصادر محلية للأناضول إن المصاب شاب، دون أن تتوفر تفاصيل أخرى.

وشمالي الضفة، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن الجيش الإسرائيلي استولى على مركبتين لجمع النفايات تابعة لبلدية عقربا، جنوب مدينة نابلس، "واحتجز رئيس البلدية صلاح جابر ونائبه (لم تذكر اسمه) بعض الوقت"، قبل أن يفرج عنهما.

وأوضحت أن "قوات الاحتلال ومستعمرين (مستوطنين) اقتحموا مكب النفايات شرق البلدة (...) واستولت على مركبتين لجمع النفايات تتبعان للبلدية".

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين بالتزامن مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1068 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

فيما خلفت الإبادة التي استمرت عامين في غزة، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح.