الرئيس البرازيلي: إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن الأراضي الفلسطينية تواجه احتلالًا غير قانوني يزداد اتساعًا مع كل مستوطنة.

وأضاف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، مساء الاثنين، أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يشهدون تطهيرًا عرقيًا.

ولفت إلى أن لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الأمم المتحدة، قررت أن أفضل وصف لما يحدث في غزة هو «الإبادة الجماعية».

وأوضح أن بلاده أدانت الهجوم الذي شنته حركة «حماس» يوم 7 أكتوبر، لكن الحق في الدفاع عن النفس لا يسمح بالقتل العشوائي للمدنيين.

وأكمل: «لا شيء يبرر مقتل أكثر من 65 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 95% من منازل الفلسطينيين، واستخدام الجوع كسلاح حرب، واستهداف المجوعين».