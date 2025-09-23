أبو مازن يرحب بالاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية: خطوة هامة وضرورية نحو تحقيق السلام العادل والدائم

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، بإعلان كل من أمير موناكو، ألبير الثاني، رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، رئيس الوزراء بلجيكا بارت دي ويفر، رئيس الوزراء لوكسمبورج لوك فريدن، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.

وأكد أبومازن، أن الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وجدد التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين.

كما شدد على أن هذا الاعتراف يشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

وفي هذا الصدد، ثمن الرئيس الفلسطيني دور كلا من فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وبلجيكا، والبرتغال، ولوكسمبورج، ومالطا، وسان مارينو، وأندورا، مستذكرا في ذات السياق بكل الاحترام والعرفان الدول الـ 149 التي اعترفت بدولة فلسطين في وقت مبكر، والتي كان آخرها إسبانيا، وايرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وأرمينيا.

كما أشاد بالدور الكبير لرئاسة مؤتمر حل الدولتين، السعودية وفرنسا، وكذلك بريطانيا في حشد المزيد من الاعترافات الدولية، مثمنا أيضا دور الدول المشاركة في المؤتمر بإصدار إعلان نيويورك والذهاب لإجراءات لا رجعة فيها نحو السلام المستند لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.