كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تؤكد مجددا التزامها بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

أكد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مجددا، التزامهم "الصارم" بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وشددوا على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على بيونج يانج، وفقا لبيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، بعد أن حث زعيم كوريا الشمالية واشنطن على التخلي عن هذا الهدف كشرط لاستئناف المحادثات مع بيونج يانج.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن البيان صدر بعدما التقى وزير الخارجية الكوري جو هيون، مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والياباني تاكيشي إيوايا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين "بتوقيت الولايات المتحدة"، لإجراء محادثات بشأن شراكتهم، وقضايا أخرى مشتركة، بما في ذلك التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

وجاء البيان بعد يوم من إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، أنه مستعد للدخول في حوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا تخلت واشنطن عن مطلبها بنزع السلاح النووي، قائلا إنه لا ينوي التخلي عن أسلحته النووية.

وجاء في البيان، أن "وزراء الخارجية أكدوا مجددا التزامهم الراسخ بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، مع مواصلة بذل الجهود للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأضاف البيان، أن وزراء الخارجية "أكدوا ضرورة معالجة برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية معا والحفاظ على نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية وتعزيزه من خلال الرد بحزم وبالتعاون مع الدول الأخرى على انتهاكات وتهرب كوريا الشمالية من قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".