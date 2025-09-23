 إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار راجاسا القوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار راجاسا القوي

بكين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 12:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 12:10 م

أعلنت شركة "كاثي باسيفيك" في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، إذ يسبب إعصار "راجاسا" القوي اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في جميع أنحاء آسيا بينما يتحرك في بحر الصين الجنوبي.

وألغت شركات طيران أخرى، العديد من الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن يكون التأثير الأكبر على حركة السفر الجوي غدا الأربعاء.

وسيبقى مطار هونج كونج الدولي، وهو مركز رئيسي للرحلات الجوية عبر آسيا وإلى أستراليا ونيوزيلندا، مفتوحا من الناحية الفنية خلال العاصفة.

لكن مسئولي المطار، حذروا من حدوث "اضطرابات كبيرة" في عمليات الطيران، داعين المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران.

ويجري تجهيز منطقة مخصصة في المطار لاستيعاب المسافرين العالقين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك