 شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:40 ص القاهرة
شهداء ومصابون بنيران وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)
وفا
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 10:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 10:59 ص

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الثلاثاء، بنيران وقصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاءً متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين باستهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية في شارع عمر المختار بالبلدة القديمة بمدينة غزة.

وأضافت أنّ خمسة شهداء سقطوا بينهم ثلاثة أطفال في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الهبيل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أن شهيدة ارتقت جراء قصف الاحتلال مخيم البريج، إضافة إلى 5 إصابات من بينها سيدتان، إضافة إلى إصابتين من منطقة "نتساريم"، و3 أخرى من النصيرات.

واستشهد صيادان بنيران بحرية الاحتلال في عرض بحر خان يونس.

وفجرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 65,344 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و166,795 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.


