الأمين العام للأمم المتحدة: المدنيون في السودان يُذبحون ويُجوَّعون وتُكمَّم أفواههم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الإفلات من العقاب هو أساس الفوضى وهو ما أدى إلى نشوء أبشع الصراعات.

وأضاف خلال بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه في السودان يُذبح المدنيون ويُجوَّعون وتُكمَّم أفواههم، كما أن النساء والفتيات يواجهن عنفًا لا يوصف.

وشدد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، داعيًّا كل الأطراف إلى وضع حد للدعم الخارجي الذي يغذي سفك الدماء.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة للضغط من أجل حماية المدنيين، مؤكدا أن الشعب السوداني يستحق السلام والكرامة والأمل.

وفي أوكرانيا، أكد جوتيريش أن العنف المتواصل لا يزال يقتل المدنيين ويدمر البنية التحتية، ويهدد السلام والأمن العالميين.

وأشاد بالجهود الدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة وآخرين مؤخرًا، مؤكدا أهمية العمل على وقف إطلاق النار من أجل سلام عادل ودائم.

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بكلمة للأمين العام.

وتشهد مدينة نيويورك الأمريكية تدابير أمنية مشددة واستثنائية، تزامناً مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها المئات من القادة والدبلوماسيين والمسئولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.