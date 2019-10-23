رئيس البرلمان الأوروبي يدعم تأجيل «بريكست»

ناشد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الدول الأعضاء بالاستجابة لدعوة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد (بريكست) إلى ما بعد 31 الشهر الحالي.

وأشار رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي، في تصريحات اليوم، إلى أن طلب التمديد لا زال مطروحاً رغم التطورات الأخيرة في لندن.

وتحدث ساسولي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - عن قيام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحب مشروعه بعد تصويت برلمان بلاده ضد الجدول الزمني الذي اقترحه لتمرير الاتفاق، والذي كان من المفترض أن يؤمن الانسحاب في موعده وفق الاتفاق الموقع مع بروكسل الأسبوع الماضي.

وقال: أعتقد أنه من المستحسن قبول التمديد، الأمر الذي سيسمح للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها وللبرلمان الأوروبي بالقيام بدوره.

وهذا وسيعقد سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد اجتماعاً مساء اليوم لدراسة الوضع، دون اتخاذ قرار نهائي حول مدة التمديد.