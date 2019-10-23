القبض على أمين عهدة استولى على141 ألف جنيه فى الأسمرات

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة القبض على أمين عهدة استولى على141 ألف جنيه، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، باستيلاء "عبد الحميد. س" 29 سنة، المدير المسؤول بمجمع الأهرام " الأسمرات 1 "، على المال العام إبان عمله كأمين العهدة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وذلك من خلال اختلاس كمية من البضائع عهدته بقصد إعادة طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم تشكيل لجنة من شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أسفرت عن قيام المتهم باختلاس بضائع تقدر141 ألف جنيه، وتمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه عقب تواجده بمقر شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية.