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الرئيس الإسرائيلي يكلف جانتس بتشكيل الحكومة القادمة

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:36 م

فوض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء رئيس هيئة الأركان السابق بينى جانتس بتشكيل الحكومة القادمة.

وجاء التكليف بعد أن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة في حشد عدد كاف من المشرعين للانضمام إلى ائتلافه الذي كان يعتزم تشكيله.

وقال جانتس بعد تلقيه التفويض "وعدت بتشكيل حكومة وحدة ليبرالية وهذا ما أعتزم القيام به." وأضاف أنه سيسعى إلى تشكيل "حكومة مصالحة وطنية".

وكرر ريفلين دعواته السابقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، قائلا "لا يوجد مبرر لإجراء انتخابات ثالثة". أمام جانتس ، زعيم حزب "أزرق ابيض " الوسطي ، 28 يومًا لإكمال مهمة تشكيل حكومة في ظل ظروف صعبة بعدما لم تسفر الانتخابات العامة التي أجريت في 17 سبتمبر - وهى الثانية في غضون نصف عام - عن فائز حاسم.

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