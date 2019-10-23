تقيم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، مؤتمر شعر العامية، والذي تنظمه لجنة شعبة العامية برئاسة الشاعر محمد البهنساوى، بالتعاون مع لجنة العلاقات الإنسانية، وذلك يوم 26 أكتوبر المقبل، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بمقر الاتحاد فى الزمالك.

ويبدأ برنامج المؤتمر الذى يرأسه الشاعر عبد الستار سليم، بجلسة افتتاحيه يقدمها الإعلامى والإذاعي السيد حسن، وتضم كلمة أمين عام المؤتمر الشاعر محمد البهنساوي، والأمين العام المساعد محمد المخزنجى، ورئيس المؤتمر الشاعر عبد الستار سليم، والدكتور صلاح الراوي ضيف شرف المؤتمر أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، ثم تختتم الجلسة بكلمة الدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وتأتي الجلسة الأولى للمؤتمر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وتوزع خلالها درع الاتحاد للشاعر عبد الستار سليم، والدكتور صلاح الراوى، كما يتم تكريم أسماء الراحلين من أعضاء النقابة خلال عام 2019وهم: "أحمد محمود محمد مبارك، صبري حنا عبد المسيح، محمد كشيك محمد نصر، جمال علي علي مشعل، ربيع مفتاح محمود حسن سليمان، الدكتور أحمد عثمان أحمد سخسوخ، مجدي محمد حبيب الله الريس، محمد أحمد فؤاد شومان، محمود محمد محمد قتاية، فؤاد ابراهيم حجازي، عماد الدين عبد اللطيف عيسى، مأمون عنبر محمد غريب، محجوب محمد موسى، سيد صديق عبد الفتاح، محسن محمد محسن".

كما سيتم تكريم شعراء العامية المصرية وهم : "الشاعرة فاتن شوقي علي، الشاعر الدكتور خالد خربوش، الشاعر مصطفى السيد عبد الباقي، الشاعر مختار عبد الفتاح محمود، الشاعر أبوزيد بيومي أحمد، الشاعر عبد الله محمد الهادي، الشاعر سعيد محمد أحمد الصاوي، الشاعر بركة فوزي محمد، الشاعر محمد طاهر برعي، الشاعر هدى عبدالغني سعيد، الشاعر عزت إبراهيم عبد العال، الشاعرة شريفة السيد محمد".

ويعقب حفل التكريم، الجلسة الثانية بعنوان «مناقشة محاور المؤتمر» برئاسة الدكتور يسري العزب عضو مجلس الإدارة ومحاضرة عن إشكاليات الشفاهية والتدوين للشعر العامي، والجلسة الثالثة «شهادات بعض شعراء العامية المعاصرين»، برئاسة الدكتور بسيم عبد العظيم عبد القادر الأستاذ بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة المنوفية، بمشاركة الشاعر عبده الزراع، الشاعرة نجوى عبد العال، الشاعر ناصر دويدار، الشاعرة وداد حنفي الهواري.

ثم تعقد الجلسة الرابعة في تمام الساعة الخامسة مساء، برئاسة الدكتور أسامه محمد البحيري أستاذ النقد الأدبي والبلاغة، بكلية الآداب جامعة طنطا، ويتم تقديم عرض الرؤى النقدية في أعمال شعراء العامية: "ديوان «أنشودة العطش» للشاعر حسنين السيد، ديوان «باب خلفي للسما» للشاعرة حنان شاهين، ديوان «عنقود كلام» للشاعرة سهير سليم، ديوان «خالف تعرف» للشاعر عبد الشكور ضرار، ديوان «تكعيبة عشق» للشاعر درويش السيد، ويقدم العروض الشاعر مختار عيسى، محمد الدسوقى، الدكتور محمد السيد إسماعيل، رفعت المرصفى.

أما عن توصيات المؤتمر فسوف يتم إعلانها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، خلال الجلسة الختامية التي تضم لقاء إبداعي يتبارى فيه شعراء العامية.