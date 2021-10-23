اتحاد المستثمرين يرحب بطرح 4 مناطق صناعية بالصعيد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

رحب اتحاد المستثمرين بعزم الحكومة طرح 4 مجمعات صناعية بالصعيد بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وذلك بمحافظتى قنا وسوهاج فى جنوب صعيد مصر.

وقال على حمزة نائب اتحاد المستثمرين ان تلك المنطاق ستساهم فى رفع معدلات الانتاج والتصدير، اضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لابناء الصعيد.

واضاف حمزة، أن الصعيد عانى كثيرا خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب عدم الاهتمام به، لافتًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات وهو ما سيسهم بشكل مباشر فى تحسن وضعية الاقتصاد.

ودعا حمزة المستثمرين إلى الاستثمار فى الصعيد والاستفادة من فرص النمو الكبيرة حيث السوق والعمالة المتوافرة والاراضى وكذلك الحوافز والتسهيلات الكبيرة التى توفرها الدولة للقطاع الخاص.

واوضح حمزة ان مبادرات الدعم والحوافز التى اطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية نجحت فى اعادة الكثير من المصانع المغلقة والمعطلة والمتعثرة إلى السوق مرة اخرى بمحافظات الصعيد.

الجدير بالذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كشفت عن عزم الوزارة طرح ٤ مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها حيث سيتم إشراك القطاع الخاص فى ادارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها.