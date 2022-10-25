محافظ الغربية يؤكد أهمية تذليل العقبات أمام المزارعين لضمان سهولة توريد محصول الأرز

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهمية تذليل العقبات أمام المزارعين؛ لضمان انسيابية وسهولة عملية توريد محصول الأرز والتشوين.

ووجه المحافظ - خلال تفقده اليوم السبت، أعمال توريد محصول الأرز بشونة بسيون - رئيس المدينة بسرعة نقل المحصول الذي تم تجميعه لمضارب الأرز مع المحافظة المستمرة على الوارد اليومي بتغطيته.

كما أجرى المحافظ، جولة موسعة لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية في كفر الزيات، وبسيون ومدينة طنطا.

وبدأت الجولة بمدينة كفر الزيات والتي تفقد فيها أعمال توسعة وتطوير مدخل المدينة وأعمال تطوير مبنى مركز ومدينة كفر الزيات، إلى جانب تفقد أعمال توسعة شارع المستشفى تمهيدا لأعمال الرصف فضلا عن تفقد شارع الزربيني حيث تتم أعمال تركيب طبقة الانترلوك ضمن أعمال رصف وتطوير الشارع ، وأختتم جولته بتفقد مرفق الإسعاف والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال توسعة طريقي بسيون - كفر سليمان ، بسيون -برما تمهيدا لبدء أعمال الرصف بهما.

واختتم المحافظ جولته بمدينة طنطا والتي تفقد فيها أعمال الرصف الجارية بمنطقتي الداون تاون وشارع المماليك، حيث يتم تطوير المنطقة بأكملها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية.

ورافق المحافظ خلال الجولة، نائبه، الدكتور أحمد عطا، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.