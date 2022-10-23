البيئة: مسابقة دايرة للابتكار الأخضر تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور إسلام عبد المجيد، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة أن مسابقة "دايرة للابتكار الأخضر في نسختها الثانية 2022"، والتي أطلقتها مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية، تأتي تزامنا مع قرب استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (Cop 27)، بمدينة شرم الشيخ، وتستهدف تشجيع الشباب على إقامة مشروعات قائمه على إعادة تدوير المخلفات وحماية البيئة من التلوث وهو ما يعد قيمة مضافة للاقتصاد الاخضر.

وقال عبد المجيد - خلال احتفالية أقامتها المؤسسة ببيت القاهرة بالفسطاط تحت رعاية وزيرتي البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتضامن نيفين القباج لإعلان الفائزين في المسابقة - إنه تم اختيار مبادرة المسابقة كإحدى أهم مبادرات المجتمع المدنى المصري التي سوف تقدم في مؤتمر المناخ "Cop27"؛ وهو ما يمثل إنجازا جديدا يحسب للمؤسسة والمسابقة تحديدا ويجب استغلالها الاستغلال الامثل.

وأضاف أنه من أهم أسباب تميز المسابقة هو متابعة الشباب ودعمهم لضمان تنفيذ مشروعاتهم على ارض الواقع، مشيدا بما قامت به المؤسسة

خلال الخمس سنوات الماضية من توفير 2500 فرصة عمل دائمة.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة "أضواء المستقبل" للتنمية سامح ادوارد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش الاحتفالية - إن المسابقة مستمرة العام القادم، وستتم متابعة الشباب لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المسابقة تأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (اتحضر للأحضر)، واستضافة مصر قمة المناخ؛ لتكون رائدة في مجال الاقتصاد الأخصر في الشرق الاوسط والعالم ومعا ستصبح مصر رائدة حماية البيئة والاقتصاد الاخضر.

وأضاف أن المسابقة جرى إعلانها على صفحة المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، حيث تقدم الشباب من خلال ملء استمارة "أون لاين"، ثم قام فريق إدارة المسابقة بتصفية من تنطبق عليهم الشروط والمعايير ليتم التواصل معهم عبر تطبيق زووم لشرح المسابقة وكيفية الوصول إلى المرحلة النهائية وبعدها تم تنفيذ ورشة تدريبية لمدة يومين على مهارات إدارة الاعمال ودراسات الجدوى الاقتصادية والتي بعدها يقوم الشباب المتسابقين بأعداد دراسة متكاملة عن فكرة المشروع وعناصر الابتكار والتجديد فيها.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة الاستمارات التي تقدم بها الشباب من قبل لجنة إدارة المسابقة لتصفيتهم ليتقدموا إلى المرحلة النهائية لمقابلة لجان التحكيم المكونة من 15 استشاريا وأستاذا جامعيا في تخصصات المسابقة، ويسبق المقابلة معهم يوم تدريبي حول مهارات العرض والتقديم وهذا العام تقدم للجان التحكيم 32 من المتسابقين حيث وصل عدد المتقدمين في المرحلة الأولى 198 متسابقا تمت تصفيتهم إلى 72 متسابقا في المرحلة الثانية والمرحلة الأخيرة 32، وقد اختارت اللجان 9 من النماذج المبتكرة في ثلاثة مجالات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير القماش والخشب .

ولفت ادوارد إلى أن المؤسسة رسالتها هو تقديم مبادرات فعاله في المجتمع المصري، خاصة في المناطق المحرومة والفقيرة من خلال العمل مجال التعليم والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وحماية البيئة، وتم تنفيذ مئات من المشروعات والمبادرات في المجتمعات المحلية، خاصة مجتمعات جامعي القمامة، كما تم في منطقة ومدينة الخصوص وزرايب عزبة النخل، حيث يتم تأهيل العاملين وخاصة السيدات في جمع وفرز القمامه وتحويلهم إلى أصحاب اعمال فى مجال إعادة التدوير.



