رابطة الأندية تعلن تغيير اسم الدوري المصري

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أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، تغيير اسم مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

وقال دياب في تصريحات لقناة "ON Time SPORTS": "رابطة الأندية أصبحت الجهة المالكة لمسابقة الدوري وتسميته، لذلك تم تغيير اسم المسابقة إلى دوري رابطة الأندية المحترفة."

وأضاف: "الرابطة أصبحت لها العديد من المداخيل المالية من أجل خدمة الأندية، مثل فانتازي الدوري المصري التي تم استحداثها مؤخرا."

وواصل رئيس الرابطة:"عملية بيع حقوق بث مباريات الدوري هذا الموسم تمت بشكل فردي، وجميع الأرقام المتداولة عن رعاية الأندية غير صحيحة تماما."

وتابع:" هناك صعوبة في تطبيق نظام تشفير مباريات الدوري الممتاز في الوقت الحالي، ولكن في مختلف دول العالم يتواجد نظام واضح لتوزيع حقوق البث المشفرة. "

وأتم:" إنشاء شركات كرة قدم لكل نادي في الدوري الممتاز، سيكون الحل الوحيد للتحكم في أسعار اللاعبين وعقودهم."