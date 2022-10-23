رابطة الأندية تعلن تغيير اسم الدوري المصري

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، تغيير اسم مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.
وقال دياب في تصريحات لقناة "ON Time SPORTS": "رابطة الأندية أصبحت الجهة المالكة لمسابقة الدوري وتسميته، لذلك تم تغيير اسم المسابقة إلى دوري رابطة الأندية المحترفة."
وأضاف: "الرابطة أصبحت لها العديد من المداخيل المالية من أجل خدمة الأندية، مثل فانتازي الدوري المصري التي تم استحداثها مؤخرا."
وواصل رئيس الرابطة:"عملية بيع حقوق بث مباريات الدوري هذا الموسم تمت بشكل فردي، وجميع الأرقام المتداولة عن رعاية الأندية غير صحيحة تماما."
وتابع:" هناك صعوبة في تطبيق نظام تشفير مباريات الدوري الممتاز في الوقت الحالي، ولكن في مختلف دول العالم يتواجد نظام واضح لتوزيع حقوق البث المشفرة. "
وأتم:" إنشاء شركات كرة قدم لكل نادي في الدوري الممتاز، سيكون الحل الوحيد للتحكم في أسعار اللاعبين وعقودهم."