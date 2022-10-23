ميلوني زعيمة اليمن المتطرف تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا

أدت السياسية الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني يوم السبت اليمين الدستورية كرئيسة للوزراء في البلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.

وأدت زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليمين أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا صباح يوم السبت. وأدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا في "قصر كويرينال" في روما.

وفي أعقاب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، يبدو أن البلاد على وشك أن يحكمها تحالف يضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني و حزب "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الأمام) المنتمي ليمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني.

ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراجي مهامه إلى ميلوني في قصر "تشيجي"، المقر الرسمي لرئيس الوزراء في إيطاليا، في وقت لاحق اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.

ومازال يتعين تأكيد حكومة رئيسة الوزراء/45 عاما/، من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه، الذي طبقا لمراقبين، ربما يحدث الأسبوع الجاري.

وكان التحالف اليميني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت في 25 سبتمبر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان، ولهذا السبب من غير المتوقع أن يكون التصويت عقبة أمام الحكومة الجديدة.

وظهرت ميلوني كفائز واضح في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي حيث حصل حزبها "أخوة إيطاليا" على 26 % من الأصوات. وكان الحزب اليميني المتطرف ذو الجذور الفاشية في السابق مجرد حزب معارضة صغير في البرلمان.

وفي ظل الحكومة اليمينية الجديدة، من المرجح أن يصبح موقف إيطاليا من الهجرة أكثر عدائية. وشدد التحالف أيضا على أنه سيعمل بجدية أكبر من أجل مصالح إيطاليا.

وأثار موقف ميلوني تجاه الاتحاد الأوروبي بالفعل القلق في أوروبا. ومؤخرا، أعلنت أن إيطاليا ستظل جزءا كاملا من أوروبا وحلف شمال الأطلسي"ناتو".

وقالت ميلوني في تغريدة موجهة إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج مساء السبت: "على استعداد للعمل مع الناتو، إنه أكثر من مجرد تحالف عسكري: إنه حصن من القيم المشتركة لن نتوقف عن الدفاع عنها".

وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين يوم السبت ميلوني على تعيينها "كأول امرأة تشغل هذا المنصب".

وقالت فون دير لاين إنها تتطلع إلى "تعاون بناء" مع حكومة ميلوني الجديدة.

كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن استعداده للعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة "من أجل منفعة إيطاليا والاتحاد الأوروبي".

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "أوروبا بحاجة لإيطاليا"، داعية إلى تشكيل جبهة متحدة لمواجهة تحديات الاتحاد الأوروبي ولدعم أوكرانيا.

وردت ميلوني على تغريدة تهنئة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برسالة تقول إن "إيطاليا تقف وستظل دائما إلى جانب الشعب الأوكراني الشجاع الذي يقاتل من أجل حريته ومن أجل سلام مشروع".

ويحظى حزب "أخوة إيطاليا" بغالبية الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء الجديد بتسعة مناصب. وحصل كل من الرابطة وفورزا إيطاليا على خمسة حقائب.

وسيكون سياسي الاتحاد الأوروبي أنطونيو تاجاني من حزب فورزا إيطاليا وزيرا للخارجية ونائب ميلوني. وسيصبح زعيم الرابطة ماتيو سالفيني وزيرا للبنية التحتية ونائبا لرئيسة الوزراء. وكان قد طالب في البداية بتولي وزارة الداخلية، التي قادها في حكومة كونتي في عام 2018 بسياسة صارمة مناهضة للهجرة.

وبدلا من ذلك، سيكون وزير الداخلية هو محافظ روما ، ماتيو بيانتيدوسي - أحد خمسة خبراء غير حزبيين في مجلس الوزراء.

وأصبحت وزارة العدل المتنازع عليها من نصيب حزب "أخوة إيطاليا" والمدعي العام السابق كارلو نورديو. وكافح بيرلسكوني لفترة طويلة من أجل وضع صديقته المقربة ماريا إليزابيتا كاسيلاتي في هذا المنصب. وستصبح الآن وزيرة للإصلاح.

وسيتولى السياسي من حزب الرابطة جيانكارلو جورجيتي حقيبة المالية المهمة. وسيتولى منصب وزير الدفاع جويدو كروسيتو المؤسس المشارك لحزب "أخوة إيطاليا"، الذي تعرض لانتقادات في السابق بسبب تضارب المصالح المحتمل كرائد أعمال في صناعة الأسلحة. وأعلن يوم الجمعة أنه استقال بالفعل من مناصبه القيادية في أي شركة خاصة.