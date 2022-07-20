وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك يعلن ترشحه لخلافة ليز تراس

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أعلن عضو حزب المحافظين، وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، ترشحه لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، اليوم الأحد، أن سوناك غرد عبر موقع تويتر: "المملكة المتحدة بلد عظيم، لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة".

وأضاف: "لهذا أترشح لرئاسة حزب المحافظين ورئيس وزرائكم القادم".

وتابع سوناك: "أريد إصلاح اقتصادنا، وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".

وجاء إعلان سوناك ترشحه لرئاسة حزب المحافظين والوزراء بعد ستة أسابيع من خسارته أمام ليز تراس في السباق لتولي المنصب الرفيع.