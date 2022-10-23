كوكا يقود فريقه ألانيا سبور للتعادل مع جالطة سراي في الدوري التركي

قاد أحمد حسن كوكا مهاجم منتخبنا الوطني، فريقه ألانيا سبور للتعادل مع جالطة سراي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري التركي «سوبر ليج».

افتتح أهداف المباراة فريق جالطة سراي عن طريق لاعبه درايز ميرتنز في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الهدف الثاني زميله ماورو إيكاردي في الدقيقة 22، لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل يوري بالكوفيتش هدف تقليص الفارق لفريق ألانيا عند الدقيقة 68، قبل أن يحرز هدف التعادل زميله أحمد كوكا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، لينتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبتلك النتيجة، رفع جالطة سراي رصيده للنقطة 18 في المركز الثامن بالدوري التركي، فيما وصل رصيد ألانيا سبور عند النقطة 13 في المركز العاشر.