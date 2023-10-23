رئيس وزراء استراليا يعتزم زيارة الصين الشهر المقبل

يعتزم رئيس الوزراء الإسترالي أنتوني ألبانيز، زيارة الصين الشهر المقبل، في أحدث دلالة على تحسن العلاقات بين الدولتين بعد خلاف استمر أعواما، حيث أشار الجانبان إلى إمكانية التوصل لاتفاق لوقف الرسوم الصينية على صادرات النبيذ الاسترالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ألبانيز سوف يزور الصين من 4 حتى 7 نوفمبر المقبل، لتكون بذلك أول زيارة يقوم بها مسؤول استرالي لبكين منذ 2016.

وقال مكتب ألبانيز في بيان أمس الأحد، إن الحكومة الاسترالية تعمل مع بكين لإزالة العوائق أمام التجارة، ويشمل ذلك النبيذ، وقد توصلت "لاتفاقية مع الصين للمضي في حل هذا الخلاف".

وكانت استراليا قد أعلنت الاسبوع الماضي أنها ستنهى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الصادرات الصينية من أبراج الرياح، والسماح لشركة صينية بالاستمرار في إيجار ميناء في استراليا.

وردت الصين على بيان استراليا في نفس اليوم، حيث قالت وزارة التجارة الصينية إن الدولتين أجريتا "مفاوضات ودية" بشأن الخلاف المتعلق بالنبيذ وأبراج الرياح.

ومن المقرر أن يصل ألبانيز واشنطن اليوم الاثنين ليبدأ شهرا من الفعاليات الدبلوماسية المهمة. وسوف يلتقى ألبانيز بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال ألبانيز أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن الزيارة سوف تركز على "بناء تحالف من أجل المستقبل".