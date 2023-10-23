 قيادي بحزب الله اللبناني: الغرب حاول تشويه صورة المقاومة بتشبيهها بداعش - بوابة الشروق
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قيادي بحزب الله اللبناني: الغرب حاول تشويه صورة المقاومة بتشبيهها بداعش

بيروت - د ب أ
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 11:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 11:19 ص
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني هاشم صفي الدين، أن "المقاومة مؤثّرة والكيان الإسرائيلي يهتز ويرتعد"، مشيرا إلى أن "الغرب احتشد كي ينقذ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ولإبقائه على رجليه".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الإثنين عن صفي الدين قوله، خلال احتفال تأبيني، إن "قادة العدو الصهيوني للتغطية على فشلهم نتيجة عدم أهليتهم السياسية والعسكرية والاستخباراتية، حاولوا تشويه صورة المقاومة في غزة بتشبيهها بـداعش".

وأضاف أن "العدو يقصف المستشفيات ويهدد بعضها بالقصف ويجبر على إخلائها، ولم نر مع داعش كل ما يفعله".

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