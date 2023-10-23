السعودية: استثمارات الاتحاد الأوروبي في المملكة بلغت 80 مليار يورو خلال عام 2022

أكد خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية أظهر نموا قويا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة، مبينا أنه بلغ 80 مليار يورو، ما يمثل نموا سنويا قدره 30 بالمئة.

وشدد وزير الاستثمار السعودي، خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي، اليوم، على أهمية وقوة الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى استثمار أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، ووجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي في كافة المجالات، وما تتميز به من تنوع اقتصادي، وسرعة في تحسن بيئة الأعمال والقدرات التنافسية العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.

يذكر أن المنتدى المنعقد حاليا في مدينة الرياض بمشاركة أكثر من 1000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص سيشهد توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة، وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة، والنقل والبنية التحتية، كما سيناقش المشاركون موضوعات التعدين، والتصنيع، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة متضمنا تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.