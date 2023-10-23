الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بأية عمليات لتزويد قطاع غزة بالمساعدات خارج ما تم الاتفاق عليه

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن إدخال 14 شاحنة للمساعدات إلى جنوب قطاع غزة، بعد التأكد من أنها لا تحمل «أشياء خطيرة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، أن الشاحنات تحمل المياه والطعام والدواء، وتخضع لتفتيش دقيق من قبل القوات الإسرائيلية؛ لمنع دخول أي مواد «غير مسموح بها».

واستطرد: «لن نسمح بأي عمليات لتزويد قطاع غزة بالمساعدات خارج ما تم الاتفاق عليه، ولدينا الأدوات الجوية والطائرات التي تساعدنا على التأكد من ذلك».

ولفت إلى أن «بلاده تواصل الاستعداد للمعركة، وتعمل على إنهاء المراحل الأولى من تلك المعركة حسب الجدول الزمني المحدد لها».

وأكمل: «نعزز قواتنا وضرباتنا وننجزها على أفضل وجه، وفي الشمال قضينا على 8 خلايا إرهابية كانت تحاول إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية».