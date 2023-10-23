مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن لقناة الجزيرة: مشروع قرار أمريكي معدل يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا

قال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن، إن هناك مشروع قرار أمريكي معدل يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا.

وأضاف المصدر في تصريحات للجزيرة، أن مشروع القرار الأمريكي المعدل يدعو إلى مواصلة دعم الجهود الدولية للبناء على قافلة المساعدات الأولى، كما يعرب عن تقديره لجهود كل الدول لإطلاق سراح الرهينتين لدى حماس.

وأوضح أن المشروع يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، ويهيب بالدول والمنظمات دعم الجهود لمنع تصاعد العنف بغزة أو امتداده إلى مناطق أخرى.

وتابع: "كما يشدد المشروع على وجوب احترام وحماية المرافق المدنية والإنسانية".