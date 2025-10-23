مقتل 9 أشخاص وإصابة 5 في انفجار بمصنع روسي يعتقد أنه ينتج ذخيرة للجيش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في انفجار وقع في مصنع بمدينة كوبايسك الروسية بمنطقة جبال الأورال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الخميس عن حاكم منطقة تشيليابينسك أليكسي تيكسلر.

ولم يكن من الممكن تأكيد التقارير الأولية التي أفادت بأن طائرة مسيرة اخترقت المصنع.

ولم يحدد تيكسلر في منشور له على منصة تليجرام نوع المصنع المعني، غير أن تقارير محلية أفادت بأن المصنع ينتج ذخيرة للجيش الروسي.

وتقع مدينة كوبايسك على بُعد نحو ألفي كيلومتر من أوكرانيا وبالقرب من الحدود الروسية مع كازاخستان.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، كثّفت كييف استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف المصانع والمنشآت الحيوية في عمق الأراضي الروسية. كما تنفذ أجهزة الاستخبارات الأوكرانية أعمال تخريب ضد شركات الأسلحة الروسية.