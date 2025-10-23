الصحفيين تحتفي باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وتوثق أصوات النساء في حرب الإبادة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنة المرأة واللجنة الثقافية والفنية، وبالتعاون مع مبادرة "أصوات من الحرب"، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يوافق 26 أكتوبر.

تبدأ الاحتفالية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على مسرح النقابة، تحت شعار "قصة كفاح وإرادة لا تنكسر".

تهدف الفعالية إلى توثيق وأرشفة نضالات وصمود النساء الفلسطينيات في ظل الحرب، والحفاظ على سردياتهن من النسيان.

وتتضمن الاحتفالية عرض وثائقيات بودكاست سردية صوتية توثق شهادات حية لأصوات النساء الفلسطينيات في حرب الإبادة، من إنتاج مبادرة "أصوات من الحرب".

ومن أبرز العروض حلقات من بودكاست "الزنانة.. رعب طائر في سماء غزة"، و"البحث عن علاج"، و"شهادات طبيبات وممرضات مستشفيات غزة"، و"رسائل لم تصل"، التي توثق انهيار المنظومة الصحية وتداعيات الحرب النفسية.

كما تتضمن الاحتفالية حلقة نقاشية حول دور الفنون الصوتية السردية (البودكاست) في رفع أصوات النساء الفلسطينيات، وتوثيق حكاياتهن، وإبراز نضالهن البطولي.

وتختتم الفعالية بفقرة فنية لـ "فريق كنعان" للدبكة الفلسطينية على مسرح النقابة.

يشارك في الاحتفالية لفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الفلسطيني، ومن بين المتحدثين والمشاركين، عبر الزووم الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص، وعدد من الصحفيات اللاتي قمن بتغطية الحرب.

كما تشارك مروة أبودقة مؤسسة مبادرة أهرامات الأمل للدعم النفسي والتعليم لأطفال غزة النازحين، وإمارة سالم مصابة فلسطينية، وعدد من المصابات الفلسطينيات، وصبا إسماعيل صحفية فلسطينية قدمت الدعم والمساندة للنساء المصابات، وسلوى الريس من مبادرة حكايات فلسطينية.

كما يشارك يحيى صقر صحفي ومؤسس "أصوات من الحرب"، ونهى لملوم مؤسسة شريكة بالمبادرة ومنتجة بودكاست.