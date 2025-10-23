نائب الرئيس الأمريكي يزور كنيسة القيامة في القدس

زار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الخميس، كنيسة القيامة في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية بالضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك في ختام زيارته لإسرائيل التي قال إنها جاءت لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وتظهر الصور نائب الرئيس الأمريكي داخل الكنيسة الأكثر قداسة للمسيحيين، مع بطاركة الكنائس المحلية في المدينة.

وينهي فانس، الخميس، زيارته إلى إسرائيل التي بدأها الثلاثاء في أول زيارة له إلى تل أبيب منذ توليه منصبه في 20 يناير 2025.

ولاحقا وصل فانس ظهر الخميس مدينة تل أبيب للقاء وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير بمقر وزارة الدفاع، وفق مراسل الأناضول.

وأكد فانس خلال زيارته على أهمية تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة رغم الصعوبات.

والأربعاء، قال خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بالقدس الغربية: "نحن هنا للحديث عن كيفية ضمان استمرار اتفاق السلام الذي بدأ قبل حوالي أسبوع وأن ننتقل إلى المرحلة الثانية، ثم الثالثة بنجاح"، بحسب بيان لمكتب هرتسوج.

كما طلب فانس، الأربعاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "منح فرصة" لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.

ونقلت القناة عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين (لم تسمّهم)، وصفتهم بأنهم مطلعون، قولهم إن فانس قال لنتنياهو خلال لقاء بينهما: "امنح الصفقة فرصة، وأتحْ لنا الوقت لجعل الأمور تتحقق".

ومنذ 10 أكتوبر الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة حيز التنفيذ، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده الإبادة الجماعية الإسرائيلية في القطاع خلال عامين.

وأنهى الاتفاق حربا إسرائيلية بدأت في 8 أكتوبر 2023 وخلّفت 68 ألفا و234 شهيدا، و170 ألفا 373 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.