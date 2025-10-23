أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و134 ألفا و170 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و134 ألفا و170 فردا، من بينهم 920 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و282 دبابة، منها دبابتان أمس الأربعاء، و23453 مركبة قتالية مدرعة، و33 ألفا و938 نظام مدفعية، و1525 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1230 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و346 مروحية، و73 ألفا و386 طائرة مسيرة، و3880 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و65 ألفا و228 من المركبات وخزانات الوقود، و3981 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.