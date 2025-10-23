سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء اتهاما حادا لمراسل وكالة "رويترز" جيف ماسون خلال مؤتمر صحفي.



ووصف ترامب ماسون بـ"المراسل من الدرجة الثالثة" ردا على سؤال حول شفافية مشروع هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

وأكد ترامب شفافية إدارته في التعامل مع المشروع، مشيرا إلة أنه "عرض الخطط على كل المهتمين"، معتبرا أن بعض المراسلين "لم يبذلوا جهدا لمشاهدتها".

وأظهر ترامب صورا للتصميم الجديد للقاعة أثناء المؤتمر الصحفي. وأشار إلى أن التصميم حصل على "تقييمات رائعة" من الخبراء.



وجاءت تصريحات ترامب ردا على استفسار سابق من ماسون حول هدم الجناح الشرقي بالكامل. وكان ماسون قد لفت إلى "دهشة الكثيرين" لهذا القرار.

وبرر ترامب قرار الهدم الكامل بدراسات أجراها مع "أفضل المهندسين المعماريين في العالم"، موضحا أن الجناح الأصلي المبني عام 1902 "لم يتبق منه الكثير" بعد التجديدات.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن تكلفة المشروع البالغة 250 مليون دولار لن تتحملها الخزانة العامة. وأكد أن التمويل يأتي بالكامل من متبرعين خاصين وشركات مثل أبل وأمازون.

وواجه المشروع انتقادات من شخصيات معارضة مثل هيلاري كلينتون التي ووصفت الأعمال الجارية بأنها "تدمير للبيت الأبيض".

وسجل ترامب تعليقا مميزا حول أعمال البناء اليوم السابق، حيث قال إن صوت البناء "يذكره بصوت المال"، معبرا عن حبه لهذا الصوت.